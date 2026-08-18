Его уникальность заключается в том, что именно здесь осуществлялась серийная сборка ракет-носителей семейства "Союз-2". Об этом сообщили в телеграм-канале "КиберБорошно" и Exilenova+.

Каковы последствия поражения "Прогресса"?

Аналитики предполагают, что попадание могло пришелся на корпус 106А, который входит в производственный комплекс ракет-носителей "Союз". В этом помещении высокого класса чистоты монтируют "нервную систему" ракет. А именно устанавливают бортовую электротехнику, приборы, элементы системы управления и кабельную сеть.

Отмечается, что этот этап сборки ракет пропустить невозможно, даже если корпус и баки уже готовы.

Рядом – корпус 106Б, где проводится окончательная сборка ракет.

Место попадания украинской ракеты "Фламинго" в "Прогресс" / Фото "КиберБорошно", Exilenova+.

Как проанализировали в Defence Express, пораженный корпус – это большое помещение без перегородок. Поэтому, если под ударом оказался именно он, аналитики не исключают, что пламя и обломки могли пройти по всей 300-метровой длине корпуса.

Даже уцелевшие элементы ракет теперь потребуют дефектации. Ведь даже микротрещины в фюзеляже ракет могут привести к разрушению во время их запуска.

В то же время сроки возобновления его работы, учитывая уникальность производства и оборудования, существующего в единственном экземпляре, вполне могут исчисляться годами,

– предполагают специалисты.

Восстановление будет длительным, ведь пожар, копоть и вода, использованная для тушения, в помещении высокого класса чистоты приведут к необходимости повторной сертификации технологических процессов и запыленности, а также реквалификации чистых зон.

Отдельной проблемой для противника остается доступ к импортной и ограниченной в поставках элементной базе из-за санкций.

Почему "Прогресс" важен для России?

Только на РКЦ "Прогресс" в Самаре собирают ракеты, которые используются для запуска в космос таких российских аппаратов, как: