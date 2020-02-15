Прохладно было не только на улице, – Зеленский о встрече с Путиным

Несмотря на холод, встреча Владимира Зеленского с российским президентом дала результат. Однако, несмотря на это, диалог с Владимиром Путиным необходим.

Его следствием является освобождение украинцев. Об этом сказал президент Украины 15 февраля во время дискуссионной панели в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

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Владимир Зеленский называет такой результат "отличным". По его словам, во время следующей встречи в апреле стороны обсудят, как вернуть домой еще 200 человек.

Прохладно было не только на улице (во время нормандской встречи 9 декабря – 24 канал). Но в конце концов мы встретились, и 75 украинцев вернулись домой через две недели после завершением этой встречи в нормандском формате,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства также добавил, что много людей "внутри страны и за ее пределами" были против начала диалога с Владимиром Путиным по телефону.

"Во время первой нашей беседы мы достигли договоренностей, и был результат – мы вернули моряков, потом в том же треке вернули политических заключенных, мы вернули 35 человек, а потом вернули корабли", – сказал он.

Зеленский отметил, что этот телефонный разговор был началом диалога с президентом России, но должен был быть непосредственный контакт.

Последний разговор между Зеленским и Путиным состоялся 14 февраля. Его основной темой было выполнение договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандском формате, который состоялся 9 декабря 2019 года в Париже. В Кремле говорят, что разговор состоялся по инициативе Зеленского.