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      Прохладно было не только на улице, – Зеленский о встрече с Путиным

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      Зеленский рассказал о коммуникации с Путиным / Getty Images

      Несмотря на холод, встреча Владимира Зеленского с российским президентом дала результат. Однако, несмотря на это, диалог с Владимиром Путиным необходим.

      Его следствием является освобождение украинцев. Об этом сказал президент Украины 15 февраля во время дискуссионной панели в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

      К теме: Зеленский о 12 мюнхенских шагах к миру: Можно было спросить у нас

      Владимир Зеленский называет такой результат "отличным". По его словам, во время следующей встречи в апреле стороны обсудят, как вернуть домой еще 200 человек.

      Прохладно было не только на улице (во время нормандской встречи 9 декабря – 24 канал). Но в конце концов мы встретились, и 75 украинцев вернулись домой через две недели после завершением этой встречи в нормандском формате,
      – подчеркнул Зеленский.

      Глава государства также добавил, что много людей "внутри страны и за ее пределами" были против начала диалога с Владимиром Путиным по телефону.

      "Во время первой нашей беседы мы достигли договоренностей, и был результат – мы вернули моряков, потом в том же треке вернули политических заключенных, мы вернули 35 человек, а потом вернули корабли", – сказал он.

      Зеленский отметил, что этот телефонный разговор был началом диалога с президентом России, но должен был быть непосредственный контакт.

      Последний разговор между Зеленским и Путиным состоялся 14 февраля. Его основной темой было выполнение договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандском формате, который состоялся 9 декабря 2019 года в Париже. В Кремле говорят, что разговор состоялся по инициативе Зеленского.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Нормандская встреча 2019 Обмен пленными Водный транспорт Владимир Путин Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
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