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      Прохолодно було не тільки на вулиці, – Зеленський про зустріч із Путіним

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      Зеленський розповів про комунікацію з Путіним / Getty Images

      Попри холод, зустріч Володимира Зеленського із російським президентом дала результат. Однак попри це діалог із Володимиром Путіним необхідний.

      Його наслідком є звільнення українців Про це сказав Президент України 15 лютого під час дискусійної панелі в межах Мюнхенській конференції з питань безпеки.

      До теми: Зеленський про 12 мюнхенських кроків до миру: Можна було запитати в нас

      Володимир Зеленський називає такий результат "чудовим". За його словами, під час наступної зустрічі у квітні сторони обговорять, як повернути додому ще 200 людей.

      Прохолодно було не тільки на вулиці (під час нормандської зустрічі 9 грудня – 24 канал). І так і є. Але зрештою ми зустрілися, і 75 українців повернулися додому за два тижні після завершенням цієї зустрічі в нормандському форматі,
      – наголосив Зеленський.

      Глава держави також додав, що багато людей "всередині країни та за її межами" були проти початку діалогу з Володимиром Путіним по телефону.

      "Під час першої нашої розмови ми досягли домовленостей, і був результат – ми повернули моряків, потім у тому ж треку повернули політичних в’язнів, ми повернули 35 людей, а потім повернули кораблі", – сказав він.

      Зеленський зауважив, що ця телефонна розмова була початком діалогу з президентом Росії, але мав бути безпосередній контакт.

      Остання розмова між Зеленським та Путіним відбулась 14 лютого. Її основною темою було виконання домовленостей, досягнутих під час саміту у нормандському форматі, що відбувся 9 грудня 2019 року у Парижі. У Кремлі кажуть, що розмова відбулася з ініціативи Зеленського.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Нормандська зустріч 2019 Обмін полоненими Водний транспорт Володимир Путін Володимир Зеленський Новини України Новини політики
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