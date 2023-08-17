"Просто разрушаете мою страну": в России беженца из Луганщины приговорили к тюрьме за правду о войне

22-летнего украинца отправили за решетку из-за критики Кремля в телеграм-чате. В сообщениях молодого человека нашли призывы к "терроризму".

Второй западный окружной военный суд России приговорил украинца Прохора Нежмайкова к 3 годам колонии общего режима. Также молодому человеку запретили создавать учетные записи в социальных сетях в течение двух лет.

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"Спасибо дяде Володьке"

Нежмайков был задержан еще в начале весны в городе Владимире за комментарии в телеграм-чате. По версии следствия, он оставил их в ноябре 2022 года.

Так, украинец в сообщениях заявлял, что у России есть "имперские замашки", и она "вечно хочет кого-то сожрать". Он обвинял россиян в том, что они уничтожают его страну. Также Нежмайков писал, что если бы Россия не "лезла" в Украину, все было бы хорошо.

Кроме того, он "благодарил" Путина, который "освободил" его от дома, лишил возможности учиться в Украине. Также мужчина посоветовал россиянам свергнуть своего диктатора, потому что с ним "мы договариваться не будем".

Беженец из Луганской области

До полномасштабной войны Нежмайков проживал в Рубежном на Луганщине. В марте 2022 года, когда в городе шли активные боевые действия, парень решил уехать к родственникам в Россию. Там во Владимирской области уже находились его мама и старший брат. С тех пор он проживал в стране-агрессоре на основании свидетельства о временном убежище.

В России продолжат сажать за инакомыслие

К 3 годам колонии засудили пенсионера за сообщения в соцсети под публикацией о поджоге военкомата в Ленинском районе Новосибирска. Мужчина пояснил, что у него в Киеве проживает дочь, за которую он очень волновался. Также он признал свою неприязнь к руководству России.