Прохожие спасли 2 детей, которые тонули в Азовском море

В Запорожской области на морском побережье Бердянской косы 30 мая 2 детей, которые пошли купаться в море, унесло на 40 метров от берега из-за шторма. Из-за этого они начали тонуть.
Прохожие сразу заметили это и бросились им на помощь. Благодаря их действиям дети остались живы.
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Детали инцидента
По словам очевидцев, когда детей вынесли из воды, они были в бессознательном состоянии. Люди сразу вызвали скорую. Однако до приезда медиков один из спасателей делал детям непрямой массаж сердца и пытался вернуть их к жизни.
Мальчика удалось откачать довольно быстро, а девочка, к сожалению, не приходила в себя,
– рассказали в ГСЧС.
Впоследствии обоих детей госпитализировали в реанимационное отделение детской городской больницы.
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Что известно о состоянии детей
По состоянию на 1 июня 7-летний мальчик чувствует себя хорошо. После проведения кислородной терапии его перевели в педиатрическое отделение.
Однако 9-летняя девочка до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии. По словам медиков, на момент приезда бригады после инцидента она находилась в состоянии клинической смерти.
Врачам понадобилось 18 минут, чтобы восстановить дыхание и сердечную деятельность ребенка.