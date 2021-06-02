Прохожие спасли 2 детей, которые тонули в Азовском море

В Запорожской области на морском побережье Бердянской косы 30 мая 2 детей, которые пошли купаться в море, унесло на 40 метров от берега из-за шторма. Из-за этого они начали тонуть.

Прохожие сразу заметили это и бросились им на помощь. Благодаря их действиям дети остались живы.

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Детали инцидента

По словам очевидцев, когда детей вынесли из воды, они были в бессознательном состоянии. Люди сразу вызвали скорую. Однако до приезда медиков один из спасателей делал детям непрямой массаж сердца и пытался вернуть их к жизни.

Мальчика удалось откачать довольно быстро, а девочка, к сожалению, не приходила в себя,

– рассказали в ГСЧС.

Впоследствии обоих детей госпитализировали в реанимационное отделение детской городской больницы.

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Что известно о состоянии детей

По состоянию на 1 июня 7-летний мальчик чувствует себя хорошо. После проведения кислородной терапии его перевели в педиатрическое отделение.

Однако 9-летняя девочка до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии. По словам медиков, на момент приезда бригады после инцидента она находилась в состоянии клинической смерти.

Врачам понадобилось 18 минут, чтобы восстановить дыхание и сердечную деятельность ребенка.