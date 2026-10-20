Зеленского упрекнули, что Украина проигрывает: что ответил президент

20 октября в Осло Владимир Зеленский провел встречу с американской делегацией по вопросу прекращения войны в Украине. После этого президент дал пресс-конференцию.

Во время сессии вопросов и ответов Владимира Зеленского спросили о возможных уступках и о том, не проиграет ли Украина войну, пишет The Guardian.

Что ответил Зеленский?

Глава государства заявил, что переговоры со спецпредставителями Трампа касались "деликатных" вопросов. Он добавил, что Украина стремится как можно скорее завершить войну.

По его словам, дальнейшие обсуждения должны быть сосредоточены на восстановлении страны.

Зеленский подчеркнул, что Украина не проигрывает войну, однако признал, что страна теряет людей и время. Он добавил, что украинские дети лишены полноценной жизни и детства. "Именно поэтому нам нужно как можно скорее завершить эту войну", – подытожил президент.

Напомним, что в Осло прошли переговоры, посвященные путям завершения войны в Украине. В них также принимали участие лидеры Норвегии и Финляндии. Уже завтра выработанные предложения спецпредставитель президента США Стив Виткофф представит Путину, с которым встретится в Санкт-Петербурге.

В Кремле ранее подтвердили, что ожидают визита посланцев Трампа, а также добавили, что для России важно, чтобы переговоры от Украины вел "легитимный" представитель украинской власти.