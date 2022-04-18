Происходит самое страшное для России, – эксперт о возможном нефтегазовом эмбарго

Европейские санкции нацелены на "демонтаж" России, как таковой. Речь идет в частности об ограничении экономического сектора. В краткосрочной перспективе Украине будут помогать, чтобы нанести России как можно больший ущерб.

Об этом в эфире 24 канала рассказал политический эксперт Тарас Загородний. Он также добавил, что мир понимает, что победа Украины неизбежна и всячески пытается ускорить этот процесс.

Читайте также Дефолт России становится вопросом уже даже не месяцев, а недель, – Шмыгаль

Сейчас происходит самое страшное для России – эмбарго еще не объявили, но крупные западные компании уже не хотят покупать российское топливо, им противно,

– утверждает политический эксперт.

Тарас Загородний рассказывает, что оккупанты пытались феерично продать нефть в Индию – скидка достигала 35%, что просто кажется нереальным. Конечно, некоторые страны продолжают покупать топливо у россиян, но это отнюдь не те объемы, которые нужны России и далеко не та цена.

Какие проблемы ждут Россию и что ее уже постигло: смотрите видео