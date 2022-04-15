Происходит жесткое обострение внутри режима Путина, а не против него, – российский политик

Хотя российская армия имеет неудачи в войне с Украиной, но не стоит отвергать опасность. Владимир Путин еще способен управлять своим окружением.

Об этом в эфире 24 канала рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он рассказал, что оккупанты будут наносить новые удары.

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"Происходит очень жесткое обострение ситуации внутри режима, но не против него. Путин все еще царь, но с сомнительной репутацией. Однако считает, что у него еще есть последний шанс", – сказал Гудков.

Атаковать будут Юг

По словам политика, сейчас угроза нового удара по Югу Украины. Россияне попытаются оторвать кусок суши, закрепить войска и добиться военных преимуществ. Гудков считает, что для Путина последний шанс показать, что он способен управлять.

Когда арестуют первых военных из-за неудач на фронте, то в России начнется раскол элит, но сейчас этого нет,

– заявил Гудков.

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