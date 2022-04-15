Про це в ефірі 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він розповів, що окупанти завдаватимуть нові удари.

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"Відбувається дуже жорстке загострення ситуації всередині режиму, але не проти нього. Путін все ще цар, але з сумнівною репутацією. Проте вважає, що в нього ще є останній шанс", – сказав Гудков.

Атакуватимуть Південь

За словами політика, наразі є загроза нового удару по Півдню України. Росіяни спробують відірвати шматок суші, закріпити війська та добитися воєнних переваг. Гудков вважає, що для Путіна останній шанс показати, що він здатен керувати.

Коли заарештують перших військових через невдачі на фронті, то в Росії почнеться розкол еліт, але зараз цього немає,

– заявив Гудков.

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