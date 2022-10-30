Оккупанты еще с весны ежедневно обстреливали предприятие "Феникс". Об этом сообщила представитель Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко.

Важно Масштабы огромны: спутниковые данные показывают, сколько украинского зерна уничтожила Россия

В результате массированных российских атак погибло 800 000 птиц

Это предприятие ранее являлось одним из самых мощных по производству яиц. Впрочем, российские захватчики решили все уничтожить.

С начала мая бойцы Путина ежедневно обстреливали украинское предприятие ракетами и артиллерией. Били по цехам именно тогда, когда работники завершали работу и выходили на улицу. В то время на предприятии работало более полутора сотен человек.

Оккупанты бомбили птичник до тех пор, пока не уничтожили его до основания. В частности, перебили коммуникации и разбили оборудование. В результате вражеской атаки погибла почти вся птица.

Себестоимость курицы к тому времени составляла в среднем 150 гривен. У нас их было 800 тысяч. Вот и считайте: только на птице предприятие потеряло 120 миллионов гривен. А ведь еще оборудование, помещение. Общий ущерб еще не подсчитал,

– отметил директор предприятия "Феникс" Игорь Зиньковский.

Работники возвращаются к работе. В частности, убирают мертвых птиц и сами по себе латают крышу, где возможно.

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Оккупанты уже второй раз уничтожили это предприятие

Впервые российские захватчики уничтожили производство в 2014 году. Впрочем, владельцы сумели его возродить. Потому и дали название "Феникс".

Восстановим! Дело времени и денег. Главное – удалось сохранить людей,

– подытожил Игорь Зиньковский.

Сколько украинского зерна уничтожили оккупанты

В сентябре ученые определили, что российские захватчики уничтожили около 10 миллионов тонн украинского зерна.

Анализ спутниковых данных обнародовала организация The Conflict Observatory, фиксирующая преступления России против Украины и собирающая соответствующие доказательства.

В частности, ученые сравнили старые спутниковые снимки и фотографии поврежденных хранилищ зерна. Потом ориентировочно оценили масштабы разрушений и количество пропавшего зерна.

Впрочем, ученые проработали информацию только о 344 зернохранилищах. В Украине же их около 1300.

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