Окупанти ще з весни чи не щодня обстрілювали підприємство "Фенікс". Про це повідомила речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко.

Важливо Масштаби величезні: супутникові дані показують, скільки українського зерна знищила Росія

Внаслідок масованих російських атак загинуло 800 000 птахів

Це підприємство раніше було одним з найпотужніших з виробництва яєць. Втім, російські загарбники вирішили все знищити.

Від початку травня бійці Путіна чи не щодня обстрілювали українське підприємство ракетами та артилерією. Били по цехах саме тоді, коли працівники завершували роботу та виходили на вулицю. На той час на підприємстві працювало понад півтори сотні людей.

Окупанти бомбили пташник доти, доки не знищили його вщент. Зокрема, перебили комунікації та потрощили обладнання. Внаслідок ворожої атаки загинула майже вся птиця.

Собівартість курки на той час становила в середньому 150 гривень. У нас їх було 800 тисяч. От і рахуйте: лише на птиці підприємство втратило 120 мільйонів гривень. А ще ж обладнання, приміщення. Загальні збитки ще не підрахували,

– зазначив директор підприємства "Фенікс" Ігор Зиньковський.

Наразі працівники повертаються до роботи. Зокрема, прибирають мертвих птахів та власними силами латають дах, де можливо.

Читайте також Тепер у них "бойове зерно", від якого тонуть "Адмірали": Зеленський у зверненні висміяв Росію

На Донеччині відновлюють знищену окупантами птахофабрику: дивіться відео

Окупанти вже вдруге знищили це підприємство

Вперше російські загарбники знищили виробництво ще у 2014 році. Втім, власники зуміли його відродити. Тому й дали назву "Фенікс".

Відновимо! Справа часу і грошей. Головне – вдалося зберегти людей,

– підсумував Ігор Зиньковський.

Скільки українського зерна знищили окупанти

У вересні вчені визначили, що російські загарбники знищили майже 10 мільйонів тонн українського зерна.

Аналіз супутникових даних оприлюднила організація The Conflict Observatory, яка фіксує злочини Росії проти України та збирає відповідні докази.

Зокрема, вчені порівняли старі супутникові знімки та фотографії пошкоджених сховищ зерна.Опісля орієнтовно оцінили масштаби руйнувань і кількість зерна, що пропало.

Втім, науковці опрацювали інформацію лише щодо 344 зерносховищ. Натомість в Україні їх є близько 1300.

Вас може зацікавити – Окупанти знищили підприємство, надважливе для продуктової безпеки України