Производитель дронов-камикадзе Switchblade подарил Украине 100 беспилотников

Американский производитель дронов-камикадзе Switchblade решил оказать помощь Вооруженным Силам Украины. Так, компания отправит в Украину сотню беспилотников.

В чем преимущество этих дронов

Речь идет о дронах Quantix Recon. Их предоставят ВСУ отдельно от других систем компании, которые поставляет Украине правительство США.

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Эти дроны отправят в Украину к Пасхе

Исполнительный директор AeroVironment Вахид Наваби представил БПЛА украинскому послу и военному атташе на прошлой неделе. Он отметил, что эти дроны-камикадзе, то есть одноразовые дроны, смогут летать незамеченным и не испытывать воздействия радиочастотных глушителей.

Для AeroVironment большая честь поддерживать народ Украины,

– подчеркнул Наваби.

Беспилотники предназначены для проведения точной и быстрой разведки удаленных и недоступных областей поля боя. Полученное дронами информация позволит планировать операции так, чтобы не подвергать украинских военных опасности.

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