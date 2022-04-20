Производитель дронов-камикадзе Switchblade подарил Украине 100 беспилотников
Источник:ГУР Минобороны
Американский производитель дронов-камикадзе Switchblade решил оказать помощь Вооруженным Силам Украины. Так, компания отправит в Украину сотню беспилотников.
В чем преимущество этих дронов
Речь идет о дронах Quantix Recon. Их предоставят ВСУ отдельно от других систем компании, которые поставляет Украине правительство США.
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Эти дроны отправят в Украину к Пасхе
Исполнительный директор AeroVironment Вахид Наваби представил БПЛА украинскому послу и военному атташе на прошлой неделе. Он отметил, что эти дроны-камикадзе, то есть одноразовые дроны, смогут летать незамеченным и не испытывать воздействия радиочастотных глушителей.
Для AeroVironment большая честь поддерживать народ Украины,
– подчеркнул Наваби.
Беспилотники предназначены для проведения точной и быстрой разведки удаленных и недоступных областей поля боя. Полученное дронами информация позволит планировать операции так, чтобы не подвергать украинских военных опасности.
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