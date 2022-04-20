У чому перевага цих дронів

Мовиться про дрони Quantix Recon. Їх нададуть ЗСУ окремо від інших систем компанії, які постачає Україні уряд США.

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Ці дрони відправлять в Україну до Великодня.

Виконавчий директор AeroVironment Вахід Навабі представив БПЛА українському послу та військовому аташе минулого тижня. Він зазначив, що ці дрони-камікадзе, тобто одноразові дрони, зможуть літати непоміченим і не зазнавати впливу радіочастотних глушників.

Для AeroVironment велика честь підтримувати народ України,

– наголосив Навабі.

Безпілотники призначені для проведення точної та швидкої розвідки віддалених і недоступних областей поля бою. Здобута дронами інформація дозволить планувати операції так, щоб не наражати українських військових на небезпеку.

До теми дивіться відео про тактичну зброю:

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