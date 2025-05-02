Производители 25 видов продукции присоединятся к политике локализации, –Кисилевский

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития одобрил предложения Министерства экономики по расширению локализации в публичных закупках еще на 25 товаров с замечаниями. В частности, политику планируют распространить на продукцию легкой промышленности: форму, лифты, тракторы, осветительную технику, кабели, светофоры, металлоконструкции и трубы большого диаметра.

Инициатива вступит в юридическую силу после принятия соответствующего постановления правительства. Об этом на своей Facebook-странице сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский, пишет 24 Канал.

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За этим стоят десятки тысяч работников

Согласно действующему законодательству, публичные закупки предусматривают требование локализации на 103 товара из 4 основных категорий: железнодорожный транспорт, городской транспорт, коммунальная техника, энергетическое оборудование. В 2025 году уровень локализации должен держаться на уровне 25%, дальнейшем этот показатель ежегодно будет расти на 5%, пока не достигнет 40%.

Желание производителей 25 видов продукции приобщиться к политике локализации свидетельствует о ее успешности. В условиях войны локализация решила вопрос выживания и развития для целых отраслей украинской экономики, в частности производство общественного транспорта, коммунальной техники и навесного оборудования для нее, пожарно-спасательных машин и других. За ними стоят десятки тысяч работников и их семей, которые в условиях войны остались в Украине. Правительство и экономический комитет Совета впервые применяют процедуру расширения локализации и в дальнейшем будут открытыми для новых таких инициатив от производителей,

– отметил Дмитрий Кисилевский.

Он также пояснил, что локализация при публичных закупках является составляющей политики развития украинских производителей "Сделано в Украине", которая объединяет программы развития производства, привлечения инвестиций в реальный сектор и содействие несырьевому экспорту.

В то же время действующее законодательство о публичных закупках позволяет Кабинету министров расширять перечень товаров, на которые распространяются требование локализации, при условии согласования с Комитетом Верховной Рады по вопросам экономического развития. Требование локализации не распространяется на товары, которые происходят из ЕС, США, Великобритании и других стран – подписантов соглашения GPA.