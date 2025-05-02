Ініціатива набуде юридичної сили після прийняття відповідної постанови уряду. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, пише 24 Канал.

Дивіться також Названо дату ратифікації угоду про копалини з США: коли голосуватиме Рада

За цим стоять десятки тисяч працівників

Відповідно до чинного законодавства, публічні закупівлі передбачають вимогу локалізації на 103 товари з 4 основних категорій: залізничний транспорт, міський транспорт, комунальна техніка, енергетичне обладнання. У 2025 році рівень локалізації повинен триматися на рівні 25%, надалі цей показник щорічно зростатиме на 5%, поки не досягне 40%.

Бажання виробників 25 видів продукції долучитись до політики локалізації свідчить про її успішність. В умовах війни локалізація розв'язала питання виживання та розвитку для цілих галузей української економіки, зокрема виробництво громадського транспорту, комунальної техніки та навісного обладнання для неї, пожежно-рятувальних машин та інших. За ними стоять десятки тисяч працівників та їхніх сімей, які в умовах війни залишились в Україні. Уряд та економічний комітет Ради вперше застосовують процедуру розширення локалізації і надалі будуть відкритими для нових таких ініціатив від виробників,

– відзначив Дмитро Кисилевський.

Він також пояснив, що локалізація при публічних закупівлях є складової політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні", яка обʼєднує програми розвитку виробництва, залучення інвестицій в реальний сектор і сприяння несировинному експорту.

Водночас чинне законодавство про публічні закупівлі дозволяє Кабінету міністрів розширювати перелік товарів, на які поширюються вимога локалізації, за умови погодження з Комітетом Верховної Ради з питань економічного розвитку. Вимога локалізації не розповсюджується на товари, які походять з ЄС, США, Британії та інших країн – підписантів угоди GPA.