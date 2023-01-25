В ГУР отметили, что Украина получила 2 беспилотника сегодня, 25 января.

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Подарок для украинских военных

Компания Baykar передала их бесплатно для помощи вооруженным силам Украины и народу Украины для защиты от оккупанта. Мы безгранично благодарны компании Baykar за бескомпромиссную и постоянную поддержку в самые трудные для нашего государства времена,

– отметила разведка.

Отметим, что Baykar передавала Украине "Байракторы" бесплатно и раньше. Часто это происходило после того, как волонтеры собирали необходимые суммы, чтобы купить их.

Напомним, что турецкие беспилотники сыграли немаловажную роль в первые дни российского вторжения в Украину.

Завод Baykar в Украине.