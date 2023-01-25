У ГУР зазначили, що Україна отримала 2 безпілотники сьогодні, 25 січня.
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Подарунок для українських військових
Компанія Baykar передала їх безкоштовно для допомоги Збройним Силам України та народу України для захисту від окупанта. Ми безмежно вдячні компанії Baykar за безкомпромісну та сталу підтримку в найважчі для нашої держави часи,
– зазначила розвідка.
Зазначимо, що Baykar передавала Україні "Байрактари" безкоштовно і раніше. Часто це відбувалося після того, як волонтери збирали необхідні суми, щоб їх купити.
Нагадаємо, що турецькі безпілотники відіграли важливу роль у перші дні російського вторгнення в Україну.
Завод Baykar в Україні
- Турецька компанія Baykar планує закінчити будівництво свого заводу в Україні за два роки. Проєкт заводу уже закінчено, попереду його реалізація.
- Згідно з угодою між Туреччиною та Україною, яка була підписана ще перед вторгненням Росії 24 лютого, Baykar погодився побудувати свій другий виробничий завод в Україні.
- Другий завод підприємства, як очікується, вироблятиме безпілотники Bayraktar TB2, Akıncı та Kızılelma.
- Цілком очікувано у Росії, де сильно бояться "Байрактарів", пригрозили знищити завод, якого ще немає.
- Цікаво, що російський диктатор Владімір Путін попросив у Ердогана про відкриття такого ж заводу в Росії. Та виробник Bayraktar запевнив, що ніколи не продаватиме свої безпілотники Росії.