Про це в ефірі 24 Каналу повідомив колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. На його думку, перш за все Україна потребує ракети AGM-88 HARM.
До теми Іспанія готова передати свої танки Leopard Україні
"На моє переконання, це в першу чергу ракети, які дозволяють уражати російські радіолокаційні комплекси", – пояснив експерт.
За словами колишнього співробітника СБУ, якщо у росіян не буде радіолокації, вони не матимуть "очей" на землі, не бачитимуть українські безпілотники, авіацію, та будуть безпорадними.
"Не буде протиповітряної оборони – наша авіація залітатиме до "тещі на млинці" до Мелітополя і повертатися назад", – впевнений експерт.
На яку зброю очікує Україна: дивитися відео
Потрібні крилаті ракети
Іван Ступак також вважає, що західним партнерам потрібно надати Україні крилаті ракети дальністю 150 кілометрів. Вони є проміжним варіантом між далекобійними ATACMS та ракетами на 70 кілометрів, які наразі має Україна.
Такі ракети можуть облітати гори. Уявіть собі великі донецькі терикони, за якими ховаються росіяни. Ці ракети можуть залітати з іншої сторони і робити їм сюрприз,
– зазначив експерт Українського інституту майбутнього.
На думку колишнього співробітника СБУ, також від західних партнерів хотілося б отримувати більше авіації. Але це питання то розглядають детальніше, то відводять на другий план. Наразі, допомогу по авіації пообіцяли на наступному "Рамштайні".
Передача Україні зброї: важливі новини
- Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Мадрид відкритий для надання Україні танків Leopard 2 німецького виробництва, після того, як Німеччина погодилася відправити танки. Україна може розраховувати на кілька десятків машин.
- Загалом, Після перемовин міністрів оборони на зустрічі "Рамштайн-8" 12 країн домовились, що передадуть Україні близько 100 танків Leopard.
- Президент США увечері 25 січня виступить із заявою про військову допомогу Україні. За даними ЗМІ, до нового пакету може увійти 31 танк M1 Abrams.
- На тлі передачі Україні танків Leopard 2 Німеччина виключила постачання винищувачів. Також країна не залучатиме своїх бійців у війні в Україні.