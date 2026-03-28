Это оружие имеет две цены, – Зеленский ответил на претензии производителей дронов

Президент Украины ответил на жалобы производителей дронов, которые утверждали, что государство ограничивает их возможности на рынке. Он подчеркнул, что контроль нужен не для ограничения бизнеса, а для безопасности военных и сохранения оборонного потенциала.

Зеленский во время общения с журналистами привел пример продажи тысячи дронов без боевой части, чтобы показать, что рынок не теряется, передает 24 Канал.

Как отреагировал Зеленский на жалобы производителей дронов?

Владимир Зеленский прокомментировал жалобы производителей дронов, которые утверждали, что государство якобы ограничивает их возможности на рынке.

Это неправда. Я приведу пример одной компании. Они продали тысячу перехватчиков, заработали 3,5 миллионов долларов. Я говорю долларов, чтобы вы понимали, куда пошли дроны,

– сказал он.

Зеленский подчеркнул, что государственный контроль не вредит украинскому экспорту и обороне. Он считает, что "никакие рынки не теряются", ведь эти дроны не имели боевой части. В Украину продолжают обращаться за боевыми частями, специалистами, инструкторами и знаниями, которые помогают разобраться в том, как с этими дронами работать.

Президент подчеркнул, что контроль государства нужен для безопасности и эффективности: проданные без боевой части дроны не угрожают украинской безопасности, тогда как продажа с боевыми частями требует строгой координации.

Это оружие имеет две цены: это не только деньги, а также наши военные, их здоровье и их возможности воевать. Поэтому государство будет контролировать этот процесс,

– сказал Зеленский.

Он также напомнил, что компании получают крупные государственные контракты и международное финансирование, в частности от Нидерландов, которые выделили полтора миллиарда евро на развитие оборонной инфраструктуры. Часть средств идет на поддержку производителей дронов, но государство контролирует использование, чтобы избежать нелегального строительства заводов за рубежом.

Почему производители дронов жаловались?