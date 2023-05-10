Вернуть акциз государству: "Укрспецспирт" предлагает усовершенствовать систему видеонаблюдения

Ужесточить контроль и повысить эффективность надзора за спиртовыми производствами предложили в концерне "Укрспецспирт", чьи мощности расположены на Артемовском и Караванском заводах Харьковщины.

Об этом говорится в сообщении инвестиционно-промышленной группы AES Group, в структуру которой входит "Укрспецспирт".

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Бизнес инициирует действенную модель, которая исключит возможность обхода производителями уплаты акциза через сокрытие реальных объемов производства и отгрузки продукции. Вместе с тем, подчеркивают в AES Group, это позволит ответственным предпринимателям избежать репутационных рисков, ведь деятельность спиртной мафии бросает тень на всех производителей. А при установлении подобных систем мониторинга, вопросов честности предпринимателей не будет.

Пилотный проект по расширению функционала систем видеонаблюдения стремятся реализовать на собственных производственных мощностях.

Мы предлагаем закупить и передать ДПС Харьковской области все необходимое оборудование – мониторы для просмотра материалов, серверы для их хранения и сопутствующие приборы. Это даст контролирующим органам все необходимые инструменты, чтобы пристально мониторить работу производства,

– указано в заявлении.

По требованию Закона Украины "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий" для лицензирования предприятия нужно установить только камеры круглосуточного надзора, речь о хранении данных не идет. Сейчас у налоговиков нет полноценного ресурса 24/7, чтобы анализировать видео в реальном времени. Как следствие, при отсутствии массива записей невозможно затем проконтролировать весь процесс. Поэтому создание серверного центра решит эту проблему.

Бизнес добивается поддержки своей инициативы на общегосударственном уровне. Для этого директор "Укрспецспирта" Евгений Кисса обратился к народной депутатке Виктории Кинзбурской с просьбой вынести этот вопрос на ближайшем заседании Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.



Как отметил президент AES Group Константин Валеулин, урегулирование этого нормативного пробела коренным образом изменит качество надзора за предприятиями – за изготовлением спирта и его отгрузкой.

"Пополнять бюджет налогами сейчас важно как никогда. Это обязанность ответственного бизнеса, это наш вклад в экономическую устойчивость Украины. И этим пилотным проектом на Артемовском спиртзаводе мы, во-первых, декларируем свою открытость. А во-вторых, хотим создать положительный прецедент, который, надеюсь, впоследствии будет масштабируем на всю страну", – прокомментировал Константин Валеулин.