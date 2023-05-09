Но, как отметил Глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук, эта система несовершенна и дает предпринимателю возможность проводить теневые сделки незамеченным.

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У государства нет возможности проконтролировать реальные объемы производства спирта и, как следствие, по этим цифрам приходится верить производителю на "честное слово". Если предприниматель хочет заплатить меньше, у него это получится,

– говорится в сообщении Бориса Кушнирука.

Подобная ситуация сложилась из-за отсутствия серверов хранения видеоданных и, как следствие, отсутствия у уполномоченных органов возможности изучить записи и проанализировать работу бизнеса. Частные спиртопроизводители, устанавливая оборудование с онлайн-трансляцией процессов на производстве, формально не нарушают Закон "О государственном регулировании производства и обращении спирта…", ведь в нем нет и слова о накоплении данных. Но это не значит, что проблема отсутствует. Это означает, что закон не получил должной регуляции на практике.

Эту нормативную скважину замечают эксперты, представители региональных властей. Приближенные к борьбе со "спиртовой мафией" деятели отмечают, что без открытия единого ситуационного центра, куда "стекались" все данные с камер на производствах, дело не решить. К тому же доступ к этим записям должны получить как налоговики, так и, например, работники БЭБ, чтобы осуществлять надзор друг за другом и исключить возможность создания коррупционной цепи.

Есть вариант дополнительно вовлечь в контроль еще и полицию, если камеры на производствах подключить к общей городской системе видеонаблюдения. Как сообщил первый заместитель председателя Харьковской ОВА Александр Скакун, над подобным проектом уже работают в Мерефе, где находится Артемовский спиртзавод.

Решения, предлагаемые экспертами, не требуют изменения законов или сложных процессуальных согласований. Их внедрение в других регионах – вопрос ответственности производителей и готовности властей сотрудничать с бизнесом. А результат – наполнение украинского бюджета налогами на восстановление и развитие страны.