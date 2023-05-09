Але, як зазначив Голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук, ця система недосконала і дає підприємцю можливість проводити тіньові оборудки непоміченим.

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У держави немає можливості проконтролювати реальні обсяги виробництва спирту і, як наслідок, щодо цих цифр доводиться вірити виробнику на "чесне слово". Якщо підприємець хоче заплатити менше, у нього це вийде,

– йдеться у дописі Бориса Кушнірука.

Подібна ситуація склалась через відсутність серверів зберігання відеоданих і, як наслідок, відсутність в уповноважених органів змоги вивчити записи і проаналізувати роботу бізнесу. Приватні спиртовиробники, встановлюючи обладнання з онлайн-трансляцією процесів на виробництві, формально не порушують Закон "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту…", адже в ньому немає і слова про накопичення даних. Але це не означає, що проблема відсутня. Це означає, що закон не отримав належної регуляції на практиці.

Цю нормативну шпарину помічають експерти, представники регіональної влади. Наближені до боротьби зі "спиртовою мафією" діячі зазначають, що без відкриття єдиного ситуаційного центру, куди б "стікались" всі дані з камер на виробництвах, справу не вирішити. До того ж доступ до цих записів мають отримати як податківці, так і, до прикладу, працівники БЕБ, аби здійснювати нагляд одне за одним і виключити можливість створення корупційного ланцюга.

Є варіант додатково залучити до контролю ще й поліцію, якщо камери на виробництвах під’єднати до загальної міської системи відеонагляду. Як повідомив перший заступник голови Харківської ОВА Олександр Скакун, над подібним проєктом вже працюють у Мерефі, де знаходиться Артемівський спиртозавод.

Рішення, які пропонують експерти, не вимагають зміни законів чи складних процесуальних погоджень. Їхнє впровадження в інших регіонах – питання відповідальності виробників та готовності влади співпрацювати з бізнесом. А результат – наповнення українського бюджету податками для відновлення і розвитку країни.