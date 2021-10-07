Производство Bayraktar и безопасность в Черном море: о чем говорил Кулеба с главой МИД Турции
Источник:МИД Украины
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу 7 октября прибыл с рабочим визитом в Украину. Во Львове он встретился с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Дипломаты обсудили ряд важных тем, в частности сотрудничество в сфере оборонной промышленности.
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Кулеба рассказал, что он вместе с турецким коллегой обсуждал дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества. В этом контексте руководители министерств иностранных дел Украины и Турции обсудили вопросы о производстве беспилотников Bayraktar в Украине.
Турция также интересуется возможностями украинского "Антонова". Эффективность наших самолетов была ярко доказана при ликвидации пожаров в Турции,
– отметил Кулеба.
Что известно о Bayraktar?Это турецкий ударный беспилотник нового поколения, который неоднократно доказывал свою эффективность на протяжении 6 лет. Его активно применяют в вооруженных конфликтах, в частности – на востоке Европы и на Ближнем Востоке. Дрон может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Вместе с высокоточным ракетным вооружением беспилотники способны уничтожать бронетехнику и морские цели врага.
Также министры обсудили перспективы дальнейшего украинско-турецкого сотрудничества в сферах:
- политики и безопасности,
- торговли и инвестиций,
- энергетики,
- инфраструктуры,
- транспорта и самолетостроения.
Визит главы МИД Турции в Украину: главное
- 7 – 8 октября министр иностранных дел Турецкой Республики осуществляет рабочий визит в Украину по приглашению Кулебы. Во Львове главы украинской и турецкой дипломатии должны были провести девятое заседание Совместной группы стратегического планирования.
- Переговоры направлены на подготовку к проведению Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины и Турции в начале 2022 года в Киеве.
- 8 октября Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу посетят Львовский национальный университет имени Ивана Франко, где примут участие в международной конференции "Дипломатия объединяет: новейшие перспективы совместных традиций".