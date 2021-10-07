Производство Bayraktar и безопасность в Черном море: о чем говорил Кулеба с главой МИД Турции

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу 7 октября прибыл с рабочим визитом в Украину. Во Львове он встретился с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Дипломаты обсудили ряд важных тем, в частности сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

Важно Украина закупит следующую партию турецких беспилотников Bayraktar TВ2

Кулеба рассказал, что он вместе с турецким коллегой обсуждал дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества. В этом контексте руководители министерств иностранных дел Украины и Турции обсудили вопросы о производстве беспилотников Bayraktar в Украине.

Турция также интересуется возможностями украинского "Антонова". Эффективность наших самолетов была ярко доказана при ликвидации пожаров в Турции,

– отметил Кулеба.

Что известно о Bayraktar? Это турецкий ударный беспилотник нового поколения, который неоднократно доказывал свою эффективность на протяжении 6 лет. Его активно применяют в вооруженных конфликтах, в частности – на востоке Европы и на Ближнем Востоке. Дрон может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Вместе с высокоточным ракетным вооружением беспилотники способны уничтожать бронетехнику и морские цели врага.

Также министры обсудили перспективы дальнейшего украинско-турецкого сотрудничества в сферах:

политики и безопасности,

торговли и инвестиций,

энергетики,

инфраструктуры,

транспорта и самолетостроения.

Визит главы МИД Турции в Украину: главное

7 – 8 октября министр иностранных дел Турецкой Республики осуществляет рабочий визит в Украину по приглашению Кулебы. Во Львове главы украинской и турецкой дипломатии должны были провести девятое заседание Совместной группы стратегического планирования.

Переговоры направлены на подготовку к проведению Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины и Турции в начале 2022 года в Киеве.

8 октября Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу посетят Львовский национальный университет имени Ивана Франко, где примут участие в международной конференции "Дипломатия объединяет: новейшие перспективы совместных традиций".



Встреча Кулебы с турецким коллегой / Фото МИД Украины