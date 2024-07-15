Об этом президент Украины рассказал на пресс-конференции с журналистами днем, 15 июля, передает 24 Канал. По его словам, сейчас налажено производство самоходных артиллерийских установок "Богдан".

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Как продолжается изготовление украинского оружия

Президент Владимир Зеленский заявил, что отечественный военно-промышленный комплекс продолжает активно работать, чтобы обеспечить потребности нашей армии. Как пояснил глава государства, сейчас в месяц изготавливают мощное количество САУ "Богдан".

С заводов в Европе, я бы сказал бы, наибольшее количество артиллерийских систем в месяц производится нашим предприятием. Что касается, кроме дронов, так, мы занимаемся другими системами, которые дадут возможность нам быть более дальнобойными. Разработки есть,

– заверил он.

Недавно стало известно, что украинская власть успешно убедила своих западных союзников закупить отечественную оборонную продукцию для поставки Силам обороны. Поэтому, Украине удалось привлечь немалую сумму денег.

Как сообщается, государство способно закупить вооружение отечественных производителей только на сумму 6 миллиардов долларов, хотя производственные мощности оборонного комплекса достигают 20 миллиардов долларов.