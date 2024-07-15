Про це президент України розповів на пресконференції з журналістами вдень, 15 липня, передає 24 Канал. За його словами, наразі налагоджено виробництво самохідних артилерійських установок "Богдан".

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Як триває виготовлення української зброї

Президент Володимир Зеленський заявив, що вітчизняний військово-промисловий комплекс продовжує активно працювати, аби забезпечити потреби нашої армії. Як пояснив глава держави, зараз у місяць виготовляють потужну кількість САУ "Богдан".

Із заводів в Європі, я б сказав би, найбільша кількість артилерійських систем на місяць виробляється нашим підприємством. Що стосується, окрім дронів, так, ми займаємось іншими системами, які дадуть можливість нам бути більш далекобійними. Розробки є,

– запевнив він.

Нещодавно стало відомо, що українська влада успішно переконала своїх західних союзників закупити вітчизняну оборонну продукцію для постачання Силам оборони. Відтак, Україні вдалось залучити чималу суму грошей.

Як повідомляється, держава здатна закупити озброєння вітчизняних виробників лише на суму 6 мільярдів доларів, хоча виробничі потужності оборонного комплексу досягають 20 мільярдів доларів.