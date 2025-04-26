Поэтому союзники будут финансировать производство оружия, то Украина будет иметь возможности для наращивания его использования. Это 24 Каналу отметил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

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Возможность наращивать производство

Павел Нарожный отметил, что эту модель начали датчане, когда начали финансировать производство гаубиц "Богдана" в Украине. У них не было своего собственного производства, поэтому пришли в наше государство и начали финансировать производство.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал процент украинского оружия на фронте. Он сообщал, что сейчас до 40% всего оружия, которое используется на поле боя – это боеприпасы украинского производства. Есть возможности наращивания производства.

У нас относительно небольшая экономика. Тем более она сильно пострадала во время полномасштабного вторжения. Если наши союзники будут финансировать производство оружия, то у нас есть абсолютно все возможности для наращивания использования,

– сказал военный эксперт.

В 2025 году Украина может изготовить до 7 миллионов FPV-дронов в Украине, а также 3 тысячи крылатых ракет. Говорится прежде всего о ракетах "Нептун". Возможно, "Барс", беспилотных ракетах формата "Паляница".

Такая модель будет означать не только финансирование производства оружия. Это рабочие места в Украине, налоги, уплаченные на нашей территории, технологии, которые останутся нам, наше оружие, которое Украина сама разрабатывает и использует.

"Вспомним морские дроны, которые почти полностью уничтожили Черноморский флот России. Мы можем многое вспомнить. Воздушные силы показывали управляемую авиабомбу украинского производства. К сожалению, пока только фотографии. Какой-то информации о ней не дали. Но это также очень перспективное и хорошее направление развития", – подчеркнул Нарожный.

По его словам, направлений развития, в которых может работать Украина, очень много. Поэтому финансирование украинского оружия для нас – это наиболее выигрышная ситуация.