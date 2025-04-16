Президент подчеркнул важность собственного оружия для защиты государства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что сказал президент об украинском оружии

Владимир Зеленский поблагодарил всех работников оборонных производств Украины.

По его словам, украинский оборонный комплекс производит более чем 1 000 видов оружия, в частности снаряды для артиллерии, ракеты, дальнобойное оружие, беспилотники и многое другое.

И тенденция неизменна: Украина будет делать больше и больше, чтобы гарантировать свою безопасность – самостоятельно и вместе с партнерами. Спасибо всем работникам наших оборонных производств за вашу работу,

– заявил президент.

Зеленский добавил, что все больше стран и их лидеров заинтересованы в сотрудничестве с украинской оборонной промышленностью.

К слову, украинская оборонная промышленность выросла в 35 раз за период полномасштабного вторжения России. В 2022 году промышленные возможности составляли 1 миллиард долларов, а в 2025 году выросли до 35 миллиардов.

В свою очередь производство оружия увеличивается и в России. С начала 2025 года Кремль нарастил интенсивность создания и использования беспилотников. Оккупанты делают ставку на дроны-камикадзе, дроны-разведчики, ударные БпЛА на линии фронта.