Относительно дронов и определенных боеприпасов враг, к сожалению, имеет успехи. Это 24 Каналу отметил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп.

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Высокие показатели производства БПЛА

Давид Шарп отметил, что россияне масштабно применяют дроны-приманки или ложные цели. Это не новая идея. Несмотря на то, что дроны-приманки тоже должны далеко долететь, это требует определенных технических показателей. Они дешевле и легче в производстве.

Если бы они не были дешевле, то не было бы смысла в них. Стоило бы использовать чисто боевые дроны. Это одна из значительных проблем. Я не владею внутренней информацией о том, как украинцам удается их распознавать и нейтрализовать. Есть случаи, когда средства радиоэлектронной борьбы их нейтрализуют,

– сказал он.

Россияне пытаются достичь определенных результатов. Инструментом является истощение, в частности, и средств ПВО. Захватчики сделали ставку на дроны-камикадзе, дроны-разведчики, ударные беспилотники в районе линии фронта.

Когда состоялась закупка ракет, "Шахедов", в России начались разговоры о создании лицензионного производства, затем – локализованного собственного. К сожалению, им удалось выйти на высокие показатели производства дронов. Также у них есть помощь от Ирана, готовая продукция.

"В отличие от других направлений, где справляться с производством бронированной техники, производством в необходимых масштабах, ремонтом, модернизацией не удается. К сожалению, в случае с дронами и другими боеприпасами успехи заметны", – добавил военный обозреватель.

К слову, командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш сравнил использование дронов на фронте. Он рассказал, что захватчики имеют больше БПЛА, однако украинские пилоты значительно профессиональнее. Поэтому результативность наших беспилотников лучше.