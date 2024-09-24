Каждый второй боеприпас – отечественного производства, – Умеров об успехах оборонки Украины

Украина имеет значительные успехи в производстве собственного оружия. Сейчас каждый второй боеприпас на фронте – украинского производства.

Об этом рассказал Министр обороны Украины Рустем Умеров в своей колонке для издания Forbes Ukraine. Он также подчеркнул достижения в украинской оборонке за год от своего назначения на должность.

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Какие успехи Украина имеет в своем оборонном производстве

Министр обороны отметил, что этот год удалось рекордно развить украинскую оборонку. Украинское производство профинансировали более чем на 4 миллиарда долларов США.

В Харьковской области мы дали отпор российской армии именно украинским оружием. Именно украинские боеприпасы обеспечивали ВСУ, когда мы не получали поддержку от США. Сегодня каждый второй боеприпас на фронте – украинского производства,

– отметил Умеров.

Он рассказал, что если в 2023 году украинская доля боеприпасов составляла 18%, то в 2024 году выросла до 41%. За это сотрудничество глава Минобороны поблагодарил команду Минстратегпрома.

"За этот год мы в несколько раз увеличили наши дальнобойные способности. В 2024 году только Минобороны законтрактовало дронов на более 21 миллиарда гривен и боеприпасов к ним еще на 9 миллиардов гривен. А совместно с ГСССЗИ (Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины – 24 Канал) мы закупили нашей армии более миллиона дронов", – написал Умеров.

Министр отметил, что наши дроны показали, что такое настоящее "Moscow never sleeps" ("Москва никогда не спит" – 24 Канал). Более того, по словам Умерова, сегодня украинские дроны летают более чем на тысячу километров, долетают до Мурманска и Надволжья, уничтожают российские нефтеперерабатывающие заводы и аэродромы.

Какие достижения имеет Украина в технологиях и оружии

Рустем Умеров отметил, что Украина первой в мире ввела технологию "роя дронов". Благодаря ей только за последний год удалось уничтожить или повредить более 200 целей на территории врага.

Среди них – пункты управления, аэродромы, корабли, системы ПВО и места дислокации военного личного состава РФ. Мы заставили врага перебазировать самолеты на аэродромы от границы на 250 километров,

– рассказал министр.

Он также отметил, что в Черном море с помощью нашего оружия защитники заставили российские корабли сбежать с военных баз в Крыму на побережье Краснодарского края.

"Не имея полноценного флота, за последний год мы уничтожили 10 российских надводных кораблей/катеров и одну подводную лодку", – сказал глава Минобороны.

Кроме этого, он отметил, что благодаря боевой системе Минобороны DELTA удалось уничтожить российской техники на более чем 15 миллиардов долларов США.