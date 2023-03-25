Только в Курганской области России кремлевские пропагандисты на 30 процентов увеличили госзаказ для вузов, где будут готовить специалистов по изготовлению "оружия смерти". А "производственная практика" на таких заводах может стать едва ли непрерывной.

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Ракеты будут делать студенты и "зеки"

В Курганской области расположены сразу 3 стратегических предприятия военно-промышленного комплекса России. Там производят БМП-3, БМД-4М и другие легкие гусеничные бронемашины на нужды оккупантов. Кроме того, на заводе "Курганприбор" производят зенитные, противотанковые и ракеты класса "воздух – воздух".

Всего на трех предприятиях в Курганской области работают 1700 специалистов. Однако этих сил недостаточно, чтобы унять аппетиты оккупантов. Они планируют увеличить штат еще на 1500 человек, из которых почти 90 процентов – зарезервированы под студентов.

Также к производству оружия планируют привлечь и "зеков". Такие "производственные дивизионы" уже стали обычной практикой для кремлевского режима. Российское правительство приняло еще в 2021 году концепцию, позволяющую использовать заключенных в "гражданских" секторах экономики. А чтобы привлечь их еще и к производству оружия, приняли еще одно специальное постановление.

Кремлевский режим еще остается в "плюсе", поскольку студентам не нужно платить. Работники заводов получают высокую для своего региона зарплату на уровне 70 тысяч рублей или в эквиваленте 900 долларов в месяц. Студенты же будут производить оружие даром, работая почти непрерывно во время так называемой "производственной практики".

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