Украина хочет перевести производство РЭБ на рыночные рельсы, – Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина имеет амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы. Необходимо открыть рынок для производителей.

Михаил Федоров заявил, что по примеру дронов необходимо открыть рынок РЭБ для предпринимателей.

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Украина заинтересована в создании РЭБ

По словам Федорова, Украина уже работает над тем, чтобы перевести производство средств радиоэлектронной борьбы на рыночные рельсы. По его словам, РЭБ уже присоединили к дроновой нормативке.

Работаем над тем, чтобы повторить успех как по дронам. Максимально открыть рынок, сделать конкуренцию,

– сказал министр.

Он уточнил, что по результатам компании будут конкурировать между собой за контракты с Минобороны.

РЭБ присоединили к дроновой нормативке, чтобы у компаний была маржинальность, чтобы было легче заключать договоры,

– добавил Федоров.

Более того, Минобороны уже начало активное контрактирование средств радиолетеронной борьбы. Кроме этого, по словам Федорова, в будущем возможно создание отдельной бригады РЭБ.

К слову, ранее Федоров показал украинский окопный РЭБ. Он предназначен для блокировки радиочастот для российских FPV-дронов. Радиус работы – от 250 метров, если расстояние между дроном и оператором дрона – 3 000 метров.

Стоит заметить, что новый Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на днях отметил, что нужно вводить новые технические решения и масштабировать уже имеющийся успешный опыт. Он отметил, что такие вещи, как применение беспилотников и современных средств РЭБ является "одним из будущих векторов построения победы в нашей освободительной войне".