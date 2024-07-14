Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. По его словам, оценивать стоимость российского вооружения тоже самое, что гадать на кофейной гуще.

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Россия скрывает данные

Информация о ценах на американское или европейское вооружение есть в открытом доступе. В частности, известно о тендерах оборонных ведомств соответствующих стран, есть интервью с руководителями компаний.

В то же время Россия с 2020 или 2021 года окончательно закрыла абсолютно все сведения о государственном оборонном заказе. Ранее там было немного информации о том, сколько денег какая компания на производство получила без цифр по количеству, но сопоставляя различные источники можно было получить ориентировочные данные о количестве и себестоимости.

Однако в течение нескольких последних лет нет информации об этом, поэтому сейчас сложно сказать, например, сколько стоит ракета Х-101, или она вряд ли соответствует действительности,

– сказал Катков.

По его словам, за опорную цену всех крылатых ракет была взята неофициальная цена неподписанного контракта с Индией на продажу ракет "Калибр" еще в середине 2000-х годов. Поэтому точно сказать, сколько стоит российская ракета Х-101 в российских рублях невозможно.

Россияне модернизируют старые снаряды

По производству боеприпасов есть довольно значительные цифры, которые известны благодаря ГУР МО. Этот показатель составляет на уровне 2 – 2,5 миллиона крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов.

Однако дело в том, что когда уже бывший министр обороны России Сергей Шойгу посещал на постоянной основе оборонные предприятия, то россияне хвастались тем, что восстанавливают боеприпасы.

"Мне кажется, что в этой цифре есть именно те боеприпасы, которые восстановлены. То есть взяли со склада боеприпас условно 60-х годов и привели его в порядок", – добавил военный эксперт.