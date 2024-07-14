Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. За його словами, оцінювати вартість російського озброєння теж саме, що гадати на кавовій гущі.

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Росія приховує дані

Інформація про ціни на американське чи європейське озброєння є у відкритому доступі. Зокрема, відомо про тендери оборонних відомств відповідних країн, є інтерв'ю з очільниками компаній.

Водночас Росія з 2020 чи 2021 року остаточно закрила абсолютно всі відомості щодо державного оборонного замовлення. Раніше там було трохи інформації щодо того, скільки грошей яка компанія на виробництво отримала без цифр щодо кількості, але співставляючи різні джерела можна було отримати орієнтовні дані про кількість та собівартість.

Однак протягом кількох останніх років немає інформації про це, тому зараз складно сказати, наприклад, скільки коштує ракета Х-101, або вона навряд чи відповідає дійсності,

– мовив Катков.

За його словами, за опорну ціну всіх крилатих ракет була взята неофіційна ціна непідписаного контракту з Індією на продаж ракет "Калібр" ще в середині 2000-х років. Тому точно сказати, скільки коштує російська ракета Х-101 у російських рублях неможливо.

Росіяни модернізують старі снаряди

Щодо виробництва боєприпасів є доволі значні цифри, які відомі завдяки ГУР МО. Цей показник становить на рівні 2 – 2,5 мільйона великокаліберних артилерійських боєприпасів.

Однак річ у тому, що коли вже колишній міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу відвідував на постійній основі оборонні підприємства, то росіяни вихвалялися тим, що відновлюють боєприпаси.

"Мені здається, що у цій цифрі є саме ті боєприпаси, які відновлені. Тобто взяли зі складу боєприпас умовно 60-х років й привели його до ладу", – додав військовий експерт.