Ці ракети окупанти запускають з винищувачів Ту-95МС, однак з цим у ворога є певні проблеми. Детальніше про можливості ракет Х-101 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

До теми Летюча смерть: що відомо про ракету Х-101, якою Росія вдарила по "Охматдиту"

Характеристики ракети Х-101

Західна преса повідомила, що Росія виробляє майже у 8 разів більше ракет Х-101, ніж до повномасштабного вторгнення. Саме ними росіяни часто масовано обстрілюють Україну. Окупанти виробляють близько сотні таких ракет в місяць, відновлюючи свої втрати.

Будь-яка ракета для нас є небезпечною. Немає стовідсоткової гарантії перехоплення всіх літальних апаратів. Хоч Х-101 з точки зору виконання бойових завдань та перехоплення вона середня. Тому що це дозвукова ракета і її добре видно на локаторах та можна легко збити. Вона мало маневрує,

– зауважив Роман Світан.

Більшість ракет Х-101, Х-505 та "Калібрів", які є схожими, українській ППО вдається збивати. Водночас у Х-101 є немала ефективна площа розсіювання (ЕПР), турбореактивний двоконтурний двигун з тепловим слідом, якого не видно.

"Я б не сказав, що вона проблемна для збивання. Так, росіяни намагаються "креативити", вигадують нові маршрути. Але цього не можна масштабувати, тому наша ППО, думаю, перелаштувалось. З'являться F-16 і її буде видно зверху", – зазначив військовий експерт.

Все ж головна проблема з ракетами Х-101 – це її носії. Вони не влазять у барабан винищувача Ту-95МС. Тому росіянам довелося вішати пілони на внутрішню підвіску. Кілька разів вдалося підняти у такий спосіб 8 ракет, однак це було доволі ризиковано. Тож зараз вони перевозять здебільшого по 2 ракети