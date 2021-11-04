Проявила себя в ОП, – политолог о новом вероятном министре экономики

Юлия Свириденко, скорее всего, станет первым вице-премьером и министром экономики. Так как она – 100-процентная креатура действующего украинского президента.

Сейчас народный депутат работает заместительницей главы Офиса Президента по вопросам экономики. Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале сказал политолог Владимир Фесенко.

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"То, что она проявила себя в ОП, это – определенная рекомендация. Думаю, что просто так не назначали бы (на должность – 24 канал)", – отметил Фесенко.

Свириденко – идеолог антиолигархического законодательства

По его словам, появляется информация, что Свириденко является одним из идеологов антиолигархического законодательства. В то же время речь идет не только о законе относительно олигархов (потому что там экономики не очень много).

Речь идет как раз о том, чтобы усиливать давление на олигархов и в налоговой политике,

– объяснил политолог.

Вполне вероятно, если информацию о назначении Свириденко подтвердят, она, как министр экономики, может активно поработать над ужесточением политики демонополизации.

"Ведь это очень важный фронт, направление ограничений влияния олигархов в экономике", – добавил Фесенко.

Изменения в Министерстве экономики: главное

Сегодня, 3 ноября, уволили Алексея Любченко с должности министра экономики. Его отставку поддержали 320 нардепов.

Уже 4 ноября в Верховной Раде планируют назначить новых чиновников.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что внес представление в Раду о назначении Юлии Свириденко на должность министра экономики.

На заседании "слуг народа" 1 ноября Ростислав Тистык отметил, что депутат может заменить Любченко.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Свириденко – очень профессиональный человек и уже с первых дней будет работать на своем месте.