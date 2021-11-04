Проявила себя в ОП, – политолог о новом вероятном министре экономики
Источник:24 канал
Юлия Свириденко, скорее всего, станет первым вице-премьером и министром экономики. Так как она – 100-процентная креатура действующего украинского президента.
Сейчас народный депутат работает заместительницей главы Офиса Президента по вопросам экономики. Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале сказал политолог Владимир Фесенко.
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"То, что она проявила себя в ОП, это – определенная рекомендация. Думаю, что просто так не назначали бы (на должность – 24 канал)", – отметил Фесенко.
Свириденко – идеолог антиолигархического законодательства
По его словам, появляется информация, что Свириденко является одним из идеологов антиолигархического законодательства. В то же время речь идет не только о законе относительно олигархов (потому что там экономики не очень много).
Речь идет как раз о том, чтобы усиливать давление на олигархов и в налоговой политике,
– объяснил политолог.
Вполне вероятно, если информацию о назначении Свириденко подтвердят, она, как министр экономики, может активно поработать над ужесточением политики демонополизации.
"Ведь это очень важный фронт, направление ограничений влияния олигархов в экономике", – добавил Фесенко.Справка. Юлия Свириденко – заместительница главы Офиса Президента, бывшая первая заместительница министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. По образованию – экономистка. С декабря 2020 года возглавляет Совет по содействию бизнесу.
Изменения в Министерстве экономики: главное
- Сегодня, 3 ноября, уволили Алексея Любченко с должности министра экономики. Его отставку поддержали 320 нардепов.
- Уже 4 ноября в Верховной Раде планируют назначить новых чиновников.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что внес представление в Раду о назначении Юлии Свириденко на должность министра экономики.
- На заседании "слуг народа" 1 ноября Ростислав Тистык отметил, что депутат может заменить Любченко.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Свириденко – очень профессиональный человек и уже с первых дней будет работать на своем месте.