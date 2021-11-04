Наразі народна депутатка працює заступницею голови Офісу Президента з питань економіки. Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі сказав політолог Володимир Фесенко.

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"Те, що вона проявила себе в ОП, це – певна рекомендація. Думаю, що просто так не призначали б (на посаду – 24 канал)", – зауважив Фесенко.

Свириденко – ідеологиня антиолігархічного законодавства

За його словами, з'являється інформація, що Свириденко є однією із ідеологинь антиолігархічного законодавства. Водночас мовиться не тільки про закон щодо олігархів (адже там економіки не дуже багато).

Мовиться якраз про те, щоб посилювати тиск на олігаріхв і в податковій політиці,

– пояснив політолог.

Цілком ймовірно, якщо інформацію про призначення Свириденко підтвердять, вона, як міністерка економіки, може активно попрацювати над посилення політики демонополізації.

"Адже це дуже важливий фронт, напрям обмежень впливу олігархів в економіці", – додав Фесенко.

Довідка. Юлія Свириденко – заступниця голови Офісу Президента, колишня перша заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. За освітою – економістка. Від грудня 2020 року очолює Раду зі сприяння бізнесу.

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