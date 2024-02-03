Пройдем, пофиксим, – Федоров объяснил, что произошло с Дией во время Нацотбора

Приложение Дия легло во время финала Нацотбора на Евровидение 2024. По состоянию на 23:00 приложение возобновило работу. Михаил Федоров отреагировал на инцидент.

Федоров рассказал, что 3 февраля в Дии было рекордное количество пользователей. Речь идет о всей истории проекта. По словам Федорова, во время голосования в 2023 году приложение получало 800 запросов в секунду. Тем временем в этом году – 15 000 запросов.

Обратите внимание Голосование на отборе на Евровидение продолжили: Дия снова работает

По словам Федорова, по сравнению с 2023 годом мощности увеличили в 5 раз. В то же время, запросов поступило больше в 20 раз. Сформировалась огромная очередь. Федоров извинился за ситуацию и подчеркнул, что в Дии сделают детальный разбор и анализ. На основе полученных данных внедрят организационные изменения, чтобы приложение было готово к подобным волнам трафика.

Мы вместе пишем историю самого быстрого и масштабного развития цифрового государства в мире. Пройдем, пофиксируем, выйдем на следующий уровень. Ситуация уже стабилизируется, а через несколько часов все заработает по полной, но все желающие сейчас, ночью и завтра в течение дня смогут проголосовать. Спасибо,

– говорится в сообщении.

Федоров подчеркнул, что в 2024 году Дия дало возможность поболеть фаворитам не сутки дольше и создать десятки мемов. Кроме того, он подчеркнул, что в следующем году такой возможности уже не будет.

Напомним, что по состоянию на 23:00 3 февраля Дия снова работает. Результаты голосования объявят завтра, 4 февраля, в 19.05.