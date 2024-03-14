Знаете ли вы, как уберечь свои данные и кошелек: интересный тест по кибербезопасности

14 марта 2024, 16:03
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В современном мире, где наши жизни все больше переходят в онлайн-пространство, кибербезопасность становится критически важной. Хакерские атаки, фишинг, вредоносное программное обеспечение - это лишь несколько угроз, с которыми мы можем столкнуться в интернете.

Но насколько хорошо вы знакомы с основами кибербезопасности? Пройдите тест, созданный 24 Каналом совместно с партнером EU NEIGHBOURS east, чтобы проверить свои знания и узнать, как лучше защитить свои данные и финансы в цифровом мире.

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Этот тест состоит из описания различных ситуаций. Ваша задача: прочитать текст и определить, кто стоит за этим сообщением – мошенник или нет.

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Какими бы ни были результаты вашего теста, советуем прочитать руководство по кибербезопасности от EU NEIGHBOURS east. Он даст дополнительное понимание, как не попасть на крючок мошенников.

Автор: Альона Захарова