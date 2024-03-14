Але наскільки добре ви обізнані з основами кібербезпеки? Пройдіть тест, створений 24 Каналом спільно з партнером EU NEIGHBOURS east, щоб перевірити свої знання та дізнатися, як краще захистити свої дані та фінанси в цифровому світі.

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Цей тест складається з опису різноманітних ситуацій. Ваше завдання: прочитати текст та визначити, хто стоїть за цим повідомленням – шахрай чи ні.

Якими б не були результати вашого тесту, радимо прочитати посібник з кібербезпеки від EU NEIGHBOURS east. Він дасть додаткове розуміння, як не потрапити на гачок шахраїв.