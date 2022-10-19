В сети опубликовали кадры, как мать ликвидированного оккупанта устроила истерику в автобусе. При этом женщина, сын которой пошел убивать украинцев кляла не Владимира Путина, а Украину.

Заметьте Всего через несколько недель: Жданов назвал потери российских "мобиков" в Украине

Женщина устроила истерику в автобусе. Ее сняли на видео, а кадры опубликовали в сети. Слышно, как мать оккупанта допытывается "за что" и сыплет проклятиями.

Потери врага

Россия несет в Украине колоссальные потери. По состоянию на 19 октября 2022 года Генштаб сообщил, что уже удалось ликвидировать 66280 оккупантов. Ежедневно количество "двухсотых" среди мобиков растет. Кроме того, уничтожили:

танков – 2554 (+6) единицы;

боевых бронированных машин – 5235 (+16) единиц;

артиллерийских систем – 1637 (+15) единиц;

РСЗО – 372 единицы;

средств ПВО – 189 (+1) единиц;

самолетов – 269 (+1) единиц

вертолетов – 242 единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1286 (+10) единицы;

крылатых ракет – 323 (+5) единицы;

кораблей и катеров – 16 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3999 (+14) единиц;

специальной техники – 146 (+2) единиц.

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