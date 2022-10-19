У мережі опублікували кадри, як мати ліквідованого окупанта влаштувала істерику в автобусі. При цьому жінка, син якої пішов вбивати українців, кляла не Владіміра Путіна, а Україну.
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Жінка влаштувала істерику в автобусі. Її зняли на відео, а кадри опублікували у мережі. Чути, як матір окупанта допитується "за що" й сипле прокляттями.
Втрати ворога
Росія зазнає в Україні колосальних втрат. Станом на 19 жовтня 2022 року Генштаб повідомив, що вже вдалося ліквідувати 66280 окупантів. Щодня кількість "двохсотих" серед мобіків зростає. Окрім того, знищили:
- танків – 2554 (+6) одиниці;
- бойових броньованих машин – 5235 (+16) одиниць;
- артилерійських систем – 1637 (+15) одиниць;
- РСЗВ – 372 одиниці;
- засобів ППО – 189 (+1) одиниць;
- літаків – 269 (+1) одиниць
- гелікоптерів – 242 одиниці;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1286 (+10) одиниці;
- крилатих ракет – 323 (+5) одиниці;
- кораблів та катерів – 16 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3999 (+14) одиниць;
- спеціальної техніки – 146 (+2) одиниць.
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