Из эфира в сумасшедший дом: экс-сотрудник СБУ разобрал, почему z-блогер Ремесло выступил против Путина

В России известный блогер и сторонник Кремля выступил с резкой критикой Владимира Путина. Вскоре его упекли в психиатрическую клинику. Однако за его демаршем могут скрываться более серьезные проблемы.

В то же время глава Кремля в последнее время не появляется в публичных местах и даже были отменены торжества по поводу годовщины оккупации Крыма. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак предположил в разговоре с 24 Каналом две версии причин выступления российского блогера Ильи Ремесла против Путина.

Почему Ремесло пошел против Путина?

Ступак отметил, что Ремесло взбудоражил российское, а также украинское общества своими заявлениями. Сразу появились разные версии относительно оснований и последствий его действий. В частности, о возможном мятеже вроде того, что в 2023 году организовал Евгений Пригожин, или даже о смерти главы Кремля.

Однако оппозиционные российские политики, которые находятся или в Украине, или за рубежом, ставят под сомнение все, что говорил этот персонаж (Илья Ремесло - 24 Канал) и выдвигают две версии того, что произошло,

– объяснил Ступак.

Первая версия. Ремесло проводил сборы средств, давая ссылки на криптокошельки. Однако они не являются активными и вообще не работающие. Люди, которые специализируются на криптокошельках, считают, что это выглядит как подстава.

Важно! По мнению политтехнолога Михаила Шейтельмана, заявление российского блогера и активиста Ильи Ремесла, которого связывают с окружением Сергея Кириенко, не эмоциональный порыв, а четко сформулированная политическая программа и фактически инструкция, как и почему Россия должна жить без Путина. По мнению Шейтельмана, адресат обращения Ремесла, над которым работал явно не один человек, те самые 86% россиян, которые долгое время поддерживали Путина. Политтехнолог предполагает, что это или попытка переворота, или лишь его репетиция.

"Деньги, которые сбрасывают на эти криптокошельки, могут потеряться и не дойти до конечного получателя. Предположительно, их пропускают с целью засветить людей, которые попытаются поддержать Ремесла. Это может быть многошаговая операция", – предположил экс-сотрудник СБУ.

Вторая версия. Родители Ремесла работают в психиатрических больницах. Поэтому, возможно, именно они устроили эту историю, чтобы его забрали в больницу, с целью обезопасить от судьбы Пригожина или Гиркина.

Кроме того, в России последние год – полтора работает так называемая карательная психиатрия, которая берет начало из Советского Союза. Если человек выдвигает какие-то политические идеи, и власть не имеет кровожадных намерений в отношении него, то его закрывают в психиатрической больнице,

– подчеркнул Иван Ступак.

Он добавил, что человек может там находиться несколько недель, его нашпигуют таблетками, и он превратится в овощ.

Что заявил российский блогер Илья Ремесло?