Из эфира в сумасшедший дом: экс-сотрудник СБУ разобрал, почему z-блогер Ремесло выступил против Путина
- Российский блогер Илья Ремесло выступил против Путина, после чего его отправили в психиатрическую клинику.
- Иван Ступак предположил, что это может стоять за выпадом Ремесла против главы Кремля.
В России известный блогер и сторонник Кремля выступил с резкой критикой Владимира Путина. Вскоре его упекли в психиатрическую клинику. Однако за его демаршем могут скрываться более серьезные проблемы.
В то же время глава Кремля в последнее время не появляется в публичных местах и даже были отменены торжества по поводу годовщины оккупации Крыма. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак предположил в разговоре с 24 Каналом две версии причин выступления российского блогера Ильи Ремесла против Путина.
Почему Ремесло пошел против Путина?
Ступак отметил, что Ремесло взбудоражил российское, а также украинское общества своими заявлениями. Сразу появились разные версии относительно оснований и последствий его действий. В частности, о возможном мятеже вроде того, что в 2023 году организовал Евгений Пригожин, или даже о смерти главы Кремля.
Однако оппозиционные российские политики, которые находятся или в Украине, или за рубежом, ставят под сомнение все, что говорил этот персонаж (Илья Ремесло - 24 Канал) и выдвигают две версии того, что произошло,
– объяснил Ступак.
Первая версия. Ремесло проводил сборы средств, давая ссылки на криптокошельки. Однако они не являются активными и вообще не работающие. Люди, которые специализируются на криптокошельках, считают, что это выглядит как подстава.
Важно! По мнению политтехнолога Михаила Шейтельмана, заявление российского блогера и активиста Ильи Ремесла, которого связывают с окружением Сергея Кириенко, не эмоциональный порыв, а четко сформулированная политическая программа и фактически инструкция, как и почему Россия должна жить без Путина. По мнению Шейтельмана, адресат обращения Ремесла, над которым работал явно не один человек, те самые 86% россиян, которые долгое время поддерживали Путина. Политтехнолог предполагает, что это или попытка переворота, или лишь его репетиция.
"Деньги, которые сбрасывают на эти криптокошельки, могут потеряться и не дойти до конечного получателя. Предположительно, их пропускают с целью засветить людей, которые попытаются поддержать Ремесла. Это может быть многошаговая операция", – предположил экс-сотрудник СБУ.
Вторая версия. Родители Ремесла работают в психиатрических больницах. Поэтому, возможно, именно они устроили эту историю, чтобы его забрали в больницу, с целью обезопасить от судьбы Пригожина или Гиркина.
Кроме того, в России последние год – полтора работает так называемая карательная психиатрия, которая берет начало из Советского Союза. Если человек выдвигает какие-то политические идеи, и власть не имеет кровожадных намерений в отношении него, то его закрывают в психиатрической больнице,
– подчеркнул Иван Ступак.
Он добавил, что человек может там находиться несколько недель, его нашпигуют таблетками, и он превратится в овощ.
Что заявил российский блогер Илья Ремесло?
Российский блогер, который ранее поддерживал политику Кремля, 17 марта выложил сообщение, в котором раскритиковал Владимира Путина. Ремесло выложил пять причин, по которым он перестал поддерживать главу Кремля. Среди них он назвал полномасштабное вторжение России в Украину, из-за которого, по словам блогера, погибло "1 – 2 миллиона человек", а война продолжается "исключительно из-за комплексов Путина".
Также блогер считает, что большой вред российской экономике наносят санкции. Он выступил против "подавления свободы интернета и СМИ", делая акцент на блокировке Telegram.
Кроме того, Ремесло подверг критике долговременное пребывание Путина в кресле президента. Он считает, что глава Кремля "не уважает" своих избирателей. Поэтому, по мнению блогера, Путин "не является легитимным президентом", должен уйти в отставку и предстать перед судом как "военный преступник и вор".
Однако через несколько дней после этого заявления, Ремесло оказался в психиатрической больнице в Санкт-Петербурге, которая специализируется на мужчинах с впервые выявленными психотическими расстройствами.