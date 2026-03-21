Водночас очільник Кремля останнім часом не з'являється у публічних місцях і навіть були скасовані урочистості щодо річниці окупації Криму. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак припустив у розмові з 24 Каналом дві версії причин виступу російського блогера Іллі Ремесла проти Путіна.

Чому Ремесло пішов проти Путіна?

Ступак зазначив, що Ремесло розбурхав російське, а також українське суспільства своїми заявами. Одразу з'явилися різні версії щодо підстав і наслідків його дій. Зокрема, про можливий заколот на кшталт того, що у 2023 році організував Євген Пригожин, або навіть про смерть очільника Кремля.

Проте опозиційні російські політики, які перебувають або в Україні, або за кордоном, ставлять під сумнів все, що говорив цей персонаж (Ілля Ремесло - 24 Канал) і висувають дві версії того, що сталося,

– пояснив Ступак.

Перша версія. Ремесло проводив збори коштів, даючи посилання на криптогаманці. Однак вони не є активними і взагалі не працюючі. Люди, які спеціалізуються на криптогаманцях, вважають, що це виглядає як підстава.

Важливо! На думку політтехнолога Михайла Шейтельмана, заява російського блогера і активіста Іллі Ремесла, якого пов’язують з оточенням Сергія Кірієнка, не емоційний порив, а чітко сформульована політична програма та фактично інструкція, як і чому Росія має жити без Путіна. На думку Шейтельмана, адресат звернення Ремесла, над яким працювала явно не одна людина, ті самі 86% росіян, які довгий час підтримували Путіна. Політтехнолог припускає, що це або спроба перевороту, або лише його репетиція.

"Гроші, які скидають на ці криптогаманці, можуть загубитися і не дійти до кінцевого отримувача. Імовірно, їх пропускають з метою засвітити людей, які спробують підтримати Ремесла. Це може бути багатокрокова операція", – припусти ексспівробітник СБУ.

Друга версія. Батьки Ремесла працюють у психіатричних лікарнях. Тому, можливо, саме вони влаштували цю історію, щоб його забрали до лікарні, з метою убезпечити від долі Пригожина або Гіркіна.

Крім того, в Росії останній рік – півтора працює так звана каральна психіатрія, яка бере початок з Радянського Союзу. Якщо людина висуває якісь політичні ідеї, і влада не має кровожерливих намірів щодо неї, то її закривають у психіатричній лікарні,

– підкреслив Іван Ступак.

Він додав, що людина може там перебуватиме кілька тижнів, її нашпигують пігулками, і вона перетвориться на овоч.

Що заявив російський блогер Ілля Ремесло?