"Прокукарекал": ведущие потроллили Медведева в прямом эфире – курьезное видео

Дмитрий Медведев заявил, что все санкции против России обязательно вернутся к Западу бумерангом. Комментируя это заявление, ведущие 24 канала в прямом эфире потроллили российского политика.

Ведущий Игорь Гаврищак попросил вывести на экран заявление Медведева. Однако там появилось несколько другое видео.

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"Это не то, извиняюсь. Это не то заявление, однако очень похожее", – подчеркнул ведущий.

Ведущие потроллили Медведева в прямом эфире: смотрите видео



После этого Гаврищак добавил, что если бы Медведев не "прокукарекал" значительную часть того, что сейчас происходит в мире, он бы прекрасно знал – Запад сознательно вводил санкции против России, зная, что тоже от них пострадает.

"Поэтому то, что говорит, кукарекает Медведев – это полный абсурд", – заявил ведущий.