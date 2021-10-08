Прокуратура будет просить для Медведчука арест или залог на миллиард, – Венедиктова

Прокуроры будут просить взять под стражу Виктора Медведчука. В то же время альтернативу залога сохранят. Ее сумма составит миллиард гривен.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, в таких делах безальтернативность невозможна. Именно поэтому определили такую сумму залога.

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Поэтому прокуратура пойдет с ходатайством о содержании под стражей или залогом в один миллиард гривен,

– заявила Венедиктова.

СБУ проверит причастность Порошенко

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов также заявил о проверке причастности к делу пятого президента Петра Порошенко и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

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