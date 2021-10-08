Прокуратура будет просить для Медведчука арест или залог на миллиард, – Венедиктова
8 октября 2021 , 18:03Читати новину українською
Источник:24 канал
Прокуроры будут просить взять под стражу Виктора Медведчука. В то же время альтернативу залога сохранят. Ее сумма составит миллиард гривен.
По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, в таких делах безальтернативность невозможна. Именно поэтому определили такую сумму залога.
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Поэтому прокуратура пойдет с ходатайством о содержании под стражей или залогом в один миллиард гривен,
– заявила Венедиктова.
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