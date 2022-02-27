Прокуратура открыла уголовные дела против 4 военных России: обнародовали имена
Источник:Харьковская областная прокуратура
Киевская окружная прокуратура Харькова открыла уголовные дела по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и по факту незаконного пересечения государственной границы в отношении 4 военнослужащих российской армии.
Эти российские военные принимали участие в боевых действиях против ВСУ. Их уже задержали и взяли в плен в Киевском районе.
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Против военных РФ открыли уголовные дела
Клочко Андрей Васильевич – 11.02.1973 года рождения, сержант воинской части 75242 с местом дислокации в городе Луга Ленинградской области.
Столбов Александр Анатольевич – 07.03.1984 года рождения, рядовой воинской части 74532 с местом дислокации в городе Луга Ленинградской области.
Лушко Ренат Максутович – 12.02.1989 года рождения, прапорщик воинской части с местом дислокации в городе Луга Ленинградской области.
Веретехин Максим Сергеевич – 03.03.1993 года рождения, сержант воинской части 64044 с местом дислокации в городе Псков.
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