Прокуратура открыла уголовные дела против 4 военных России: обнародовали имена

Киевская окружная прокуратура Харькова открыла уголовные дела по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и по факту незаконного пересечения государственной границы в отношении 4 военнослужащих российской армии.

Эти российские военные принимали участие в боевых действиях против ВСУ. Их уже задержали и взяли в плен в Киевском районе.

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Против военных РФ открыли уголовные дела

Клочко Андрей Васильевич – 11.02.1973 года рождения, сержант воинской части 75242 с местом дислокации в городе Луга Ленинградской области.

Столбов Александр Анатольевич – 07.03.1984 года рождения, рядовой воинской части 74532 с местом дислокации в городе Луга Ленинградской области.

Лушко Ренат Максутович – 12.02.1989 года рождения, прапорщик воинской части с местом дислокации в городе Луга Ленинградской области.

Веретехин Максим Сергеевич – 03.03.1993 года рождения, сержант воинской части 64044 с местом дислокации в городе Псков.

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