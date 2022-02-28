Прокуратура передает армии конфискованную технику, вооружение, горючее, – Венедиктова

Конфискованную ранее технику, вооружение, горючее – передадут на нужды армии. Прокуроры уже принимают решение,

Об этом сообщила главный прокурор страны Ирина Венедиктова. Украинская армия нуждается в материальной поддержке, поэтому прокуратура не могла стоять в стороне, когда государство в опасности.

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Прокуроры всех уровней по всей стране принимают решение о снятии арестов и передаче на нужды ВСУ, Нацгвардии конфискованной ранее техники, вооружения, а также горючего, изъятого в ходе уголовных производств,

– подчеркнула Венедиктова.

По словам Венедиктовой, уже передали ВСУ более 10 тысяч горючего, технику и вооружение.

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