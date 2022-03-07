Прокуратура расследует убийства россиянами трех гражданских в Киевской области
Источник:фейсбук Киевской областной прокуратуры
Киевская областная прокуратура сообщает, что начато уголовное производство из-за гибели трех человек в результате обстрелов вооруженными силами РФ гражданских автомобилей в Киевской области.
При процессуальном руководстве органов прокуратуры Киевской области возбуждено уголовное производство по факту убийства гражданских лиц по статье 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны.
На тему Гостомель, Буча и Ирпень стали вторым донецким аэропортом, – МВД
6 марта 2022 года, с нарушением законов войны, военнослужащие вооруженных сил РФ открыли огонь по автомобилю, который двигался по Житомирской трассе возле села Гореничи. В результате обстрела погибла одна женщина.
Оккупанты также произвели обстрел автомобиля в поселке городского типа Гостомель в Бучанском районе. В результате погибли мужчина и женщина.
Военные преступления России / Фото из фейсбука Киевской областной прокуратуры
Прокуроры Киевской области продолжают фиксировать все действия страны-агрессора.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!