Оборудование, вероятно, ввозили для функционирования водных сооружений. В прокуратуре утверждают, что оккупанты делали это в обход санкций Евросоюза.

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Открыли дело

Досудебное расследование будет осуществлять управление Службы безопасности Украины в Крыму.

Прокуратура возбудила уголовное дело относительно нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства. Такие преступления предусматривают до 3 лет тюрьмы.

Предыдущие расследования прокуратуры в Крыму

  • Заметим, что в апреле прокуратура наложила арест на 12 самолетов российского перевозчика марок Boeing и Airbus. Они переправляли лица через государственную границу Украины. При этом с нарушением норм международного и украинского законодательства.
  • Прокуратура Крыма 23 марта открыла производство из-за того, что Россия разрушает Форосский ландшафтный парк.
  • Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении участника незаконной организации "Народное Единство". Группировка была на территории оккупированного Крыма.
  • В феврале  из-за массовых обысков в Крыму Украина открыла 2 дела. Все потому, что оккупанты за ночь задержали 7 крымских татар.