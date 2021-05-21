Оборудование, вероятно, ввозили для функционирования водных сооружений. В прокуратуре утверждают, что оккупанты делали это в обход санкций Евросоюза.
Кстати Блокировка бухт Севастополя: командира бригады кораблей ЧФ России будут судить
Открыли дело
Досудебное расследование будет осуществлять управление Службы безопасности Украины в Крыму.
Прокуратура возбудила уголовное дело относительно нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства. Такие преступления предусматривают до 3 лет тюрьмы.
Предыдущие расследования прокуратуры в Крыму
- Заметим, что в апреле прокуратура наложила арест на 12 самолетов российского перевозчика марок Boeing и Airbus. Они переправляли лица через государственную границу Украины. При этом с нарушением норм международного и украинского законодательства.
- Прокуратура Крыма 23 марта открыла производство из-за того, что Россия разрушает Форосский ландшафтный парк.
- Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении участника незаконной организации "Народное Единство". Группировка была на территории оккупированного Крыма.
- В феврале из-за массовых обысков в Крыму Украина открыла 2 дела. Все потому, что оккупанты за ночь задержали 7 крымских татар.