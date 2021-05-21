Обладнання, ймовірно, ввозили для функціонування водних споруд. У прокуратурі стверджують, що окупанти робили це в обхід санкцій Євросоюзу.
До речі Блокування бухт Севастополя: командира бригади кораблів ЧФ Росії судитимуть
Відкрили справу
Досудове розслідування буде здійснюватиме управління Служби безпеки України в Криму.
Прокуратура відкрила кримінальну справу щодо порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави. Такі злочини передбачають до 3 років в'язниці.
Попередні розслідування прокуратури в Криму
- Зауважимо, у квітні прокуратура наклала арешт на 12 літаків російського перевізника марок Boeing та Airbus. Вони переправляли осіб через державний кордон України. При цьому з порушення норм міжнародного та українського законодавства.
- Прокуратура Криму 23 березня відкрила провадження через те, що Росія руйнує Фороський ландшафтний парк.
- Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо учасника незаконної організації "Народное Единство". Угруповання було на території окупованого Криму.
- У лютому через масові обшуки у Криму Україна відкрила 2 справи. Все тому, що окупанти за ніч затримали 7 кримських татар.